“Купил кофе, ехал в метро, обслужили на украинском”, - Языковой омбудсмен

Уполномоченный по защите госязыка рассказал, как соблюдается переход сферы обслуживания на украинский.

С субботы, 16 января, бизнес, частные и госзаведения в Украине обязали обслуживать клиентов только на украинском языке. Утром в день вступления в силу новых требований жалоб и нарушений не было.

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Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь, передает Телеграм-канал PavlovskyNews.

Он рассказал, что с утра уже успел купить кофе и проехаться в метро. В кафе и метрополитене его обслужили на украинском языке.

Солнечное утро, настроение достаточно оптимистичное. Обслуживание происходило исключительно на украинском языке, - рассказал Тарас Креминь.

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Сотрудники подведомственной обмудсмену структуры, по его словам, тоже пока не заметили никаких нарушений. Жалоб от украинцев в ведомство также не поступало.

В то же время журналисты 16 января слышали русский язык от сотрудников нескольких киевских кофеен. Но, по их данным, никто из посетителей не жаловался.

Как известно, обслуживание на другом языке, кроме украинского, допускается, если попросит сам клиент. Тарас Креминь говорит, что не ждет от сегодняшнего первого дня каких-либо провокаций, так как рассчитывает на здравый смысл. Также омбудсмен добавил, что следует пресекать нарушения не только языковых правил, а и общественного порядка.

Напомним, ранее мы писали, что в Украину из РФ стали ввозить в 12 раз меньше книг.

