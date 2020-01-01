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Врач рассказал, нужна ли прививка переболевшим COVID-19

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У бывших пациентов существует более сильный иммунитет, заявил медик.
Врач рассказал, нужна ли прививка переболевшим COVID-19
Врач рассказал, нужна ли прививка переболевшим COVID-19
EPA/UPG

Врач-иммунолог Борис Донской рассказал, нужна ли прививка переболевшим COVID-19 людям. Для них вакцинация не обязательна. Слова медика передает “Радио Свобода“.

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Донской считает, что человек, который переболел коронавирусом, имеет более сильный иммунитет, чем тот, который появляется после прививки. Исходя из этого, чем позже в Украину попадет COVID-вакцина, тем меньшему количеству людей она будет нужна. 

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По словам иммунолога, в данный момент стране нужны десятки миллионов доз препарата. В сентябре нужно будет уже 5 млн доз, так как к тому времени будет мало граждан, которым потребуется прививка. Часть граждан уже переболеют коронавирусом.

“Я не вижу тогда смысла делать прививки, если человек переболел“, – объяснил врач.

Ранее сообщалось, что в Украине за сутки зафиксировано почти 8 тыс новых COVID-случаев

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Теги: COVID-19, коронавирус, прививка, Украина, иммунолог
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