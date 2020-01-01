Врач рассказал, нужна ли прививка переболевшим COVID-19

У бывших пациентов существует более сильный иммунитет, заявил медик.

Врач-иммунолог Борис Донской рассказал, нужна ли прививка переболевшим COVID-19 людям. Для них вакцинация не обязательна. Слова медика передает “Радио Свобода“.

Читай также: На “карантинные” выплаты ФОПам добавили денег из бюджета

Донской считает, что человек, который переболел коронавирусом, имеет более сильный иммунитет, чем тот, который появляется после прививки. Исходя из этого, чем позже в Украину попадет COVID-вакцина, тем меньшему количеству людей она будет нужна.

Читай также: В Киеве до конца локдауна сократили количество транспорта

По словам иммунолога, в данный момент стране нужны десятки миллионов доз препарата. В сентябре нужно будет уже 5 млн доз, так как к тому времени будет мало граждан, которым потребуется прививка. Часть граждан уже переболеют коронавирусом.

“Я не вижу тогда смысла делать прививки, если человек переболел“, – объяснил врач.

Ранее сообщалось, что в Украине за сутки зафиксировано почти 8 тыс новых COVID-случаев.