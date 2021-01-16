Витренко рассказал, почему в Украине напряженка с электроэнергией

По словам и.о. министра энергетики, дефицит возник из-за нехватки угля.

В Украине на складах ограниченный запас угля. В связи с этим возникла нехватка электроэнергии.

Об этом рассказал и.о. министра энергетики Юрий Витренко, передает DW.

Дефицит на рынке электроэнергии связан с низкой выработкой на солнечных и ветроэлектростанциях из-за непогоды. У нас не хватает угля, со следующего понедельника придется включать газомазутные блоки, - отметил и.о. министра.

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Как пояснил Витренко, в конце прошлого года тепловые электростанции несколько месяцев работали на полную катушку. Их запускали на пределе мощности, так как блоки атомных электростанций были на ремонте. Из-за этого образовался дефицит угля на складах, повлекший нехватку электрической энергии.

По данным Юрия Витренко, сейчас дефицит электроэнергии уже составил несколько тысяч мегаватт. Его рассчитывают покрыть посредством подключения газомазутных блоков.

Надеюсь, что нам удастся избежать веерных отключений, и мы проведем будущую неделю без блэкаутов, - сказал Витренко.

Добавим, что накануне Укрэнерго заверило, что в морозы свет отключать не будут.

Напомним, ранее мы писали, что Медведчук прокомментировал предложение Витренко о снижении цен на газ.

