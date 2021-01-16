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Витренко рассказал, почему в Украине напряженка с электроэнергией

Комментариев: 5
По словам и.о. министра энергетики, дефицит возник из-за нехватки угля.
Юрий Витренко
Юрий Витренко
facebook.com/YVitrenko

В Украине на складах ограниченный запас угля. В связи с этим возникла нехватка электроэнергии.

Об этом рассказал и.о. министра энергетики Юрий Витренко, передает DW.

Дефицит на рынке электроэнергии связан с низкой выработкой на солнечных и ветроэлектростанциях из-за непогоды. У нас не хватает угля, со следующего понедельника придется включать газомазутные блоки, - отметил и.о. министра.

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Как пояснил Витренко, в конце прошлого года тепловые электростанции несколько месяцев работали на полную катушку. Их запускали на пределе мощности, так как блоки атомных электростанций были на ремонте. Из-за этого образовался дефицит угля на складах, повлекший нехватку электрической энергии.

По данным Юрия Витренко, сейчас дефицит электроэнергии уже составил несколько тысяч мегаватт. Его рассчитывают покрыть посредством подключения газомазутных блоков.

Надеюсь, что нам удастся избежать веерных отключений, и мы проведем будущую неделю без блэкаутов, - сказал Витренко.

Добавим, что накануне Укрэнерго заверило, что в морозы свет отключать не будут.

Напомним, ранее мы писали, что Медведчук прокомментировал предложение Витренко о снижении цен на газ.

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Теги: электричество, электроэнергия, свет, уголь, дефицит, Министерство энергетики, Витренко
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Комментариев (5)
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Lyonya-Space    16.01.2021, 12:30
Оценка:  +3
Lyonya-Space
Витренко, поди лучше купи своей мамке новый ящик для зимней рыбалки, и вообще, просто поди нах...
Духовный_скреп    16.01.2021, 12:04
Оценка:  +7
Духовный_скреп
Воруете,поэтому напряженка во всем.
vicinq    16.01.2021, 11:50
Оценка:  +9
vicinq
Чтоб не возникало проблем нужно законодательно решить раз и навсегда-поставка АЭС энергии на рынок максимально возможных, а олигархическую уголь зеленые тарифы минимум тогда Украина будет продавать за рубеж за $ а внутри страны цены на нее будут минимальные. Ахметов конечно против такого разделения
Elcorasson    16.01.2021, 12:27
Оценка:  +2
Elcorasson
Поддерживаю на 100%
Elcorasson    16.01.2021, 12:27
Оценка:  +1
Elcorasson
Поддерживаю на 100%
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