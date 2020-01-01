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В Ровно будут судить российского диверсанта

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Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Задержанный диверсант
Задержанный диверсант
gp.gov.ua

В Ровно прокуратура передала в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении жителя Одесской области, который по заданию спецслужб РФ пытался взорвать водоканал. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Досудебное следствие установило, что обвиняемый в 2020 году установил связь с лицом, представившимся сотрудником ФСБ РФ. Потом он собирал и передавал информацию про один из военных объектов в Одесской области.

В августе 2020 года обвиняемый при помощи дистанционного взрыва пытался вывести из строя водоканал в Ровенской области. Его в этот момент задержали.

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Уголовное производство было открыто по ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15 ст. 113 УК Украины. Обвиняемому, который раньше уже был судим за разбойное нападение, грозит до 15 лет лишения свободы. 

Ранее СБУ задержала бывшего участника диверсионной группы террористической организации “ЛНР“. Он входил в состав диверсионной “группы Бергмана“. Боевики этой группы взорвали пять мостов в Луганской и Донецкой областях. 

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Теги: Ровно, диверсант, водоканал, суд
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