Гражданина Турции выявили пограничники на границе с Молдовой.

На Одесчине задержали насильника из базы данных Интерпола Государственная пограничная служба

На Одесчине задержали турка из базы данных Интерпола. На родине его обвиняют в изнасиловании. Подробности передает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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В сообщении указывается, что 29-летний турок был задержан на пункте пропуска на границе с Молдовой. Он старался выехать из Украины на территорию соседнего государства.

Во время оформления пограничники установили, что иностранец находится в международном розыске.

“…мужчину с 2019 года разыскивают правоохранительные органы Турции за изнасилование“, – указывается в сообщении.

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После задержания, обвиняемого передали сотрудникам Национальной полиции. Его ожидает экстрадиция в Турцию с целью привлечения к уголовной ответственности.

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