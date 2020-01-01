В Харькове устроили автопробег против коксового завода

Харьковчане недовольны загрязнением воздуха.

В Харькове сегодня, 16 января, устроили автопробег под лозунгом "Верните нам чистый воздух" против работы в городе коксового завода. Об этом сообщило "Суспільне".

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Александр Константинов, организатор акции, заявил, что их цель – привлечь внимание харьковчан и местные власти к проблеме загрязнения воздуха.

Участников акции не очень много, ведь сегодня рабочая суббота и сильный мороз.

"Мы надеемся, что если жители Харькова увидят, что есть даже небольшая группа людей, они в следующий раз будут более ответственно к этому относиться", - сказал Константинов.

Это уже далеко не первая акция против работы в Харькове коксового завода. Например, в августе прошлого года активисты перекрывали Москалевскую улицу, требуя, чтобы "Коксохим" меньше загрязнял воздух.

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Между тем, вчера, 15 января, в некоторых городах и регионах Украины состоялись акции протеста против повышения тарифов на газ и электроэнергию. Протестовали в Киеве, Одессе, Черкассах, Херсоне и в других городах.