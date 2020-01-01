Сильные морозы в Украине: Открыто более 4 тыс пунктов обогрева

Места обеспечены аптечками, спасатели дежурят круглосуточно.

В Украине продолжаются сильные морозы. В связи с этим было открыто более 4 тыс пунктов обогрева. Информацию об этом передает пресс-служба ГСЧС.

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В сообщении указывается, что в данный момент в стране работают 4 227 таких пунктов. Из них 4,2 тыс открыло местное самоуправление, ГСЧС принадлежит 27 пунктов обогрева на базе транспортных средств и палаток.

Станции ГСЧС были установлены с соблюдением всех норм и правил. Их обеспечили средствами обогрева, а также огнетушителями и аптечками. На местах постоянно дежурят спасатели.

Фото пункта обогрева ГСЧС / Facebook

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Стоит отметить, что открыть пункты обогрева в Украине было решено, чтобы не допустить смертей или случаев обморожения среди населения.

Как ранее сообщалось, холода на территории государства продлятся еще три дня. В некоторых регионах температура опустится до -21 градуса. Однако уже 20 января местами столбики термометров покажут около 0 градусов.