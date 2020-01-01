В Измаиле 16-летнюю девушку нашли повешенной на дереве

Открыто уголовное производство.

В городе Измаил Одесской области сегодня ночью, 16 января, обнаружили повешенной на дереве 16-летнюю девушку, которая вчера ушла гулять и не вернулась домой. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Одесской области.

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Анастасия Елисеева, 2004 года рождения, ушла из дома 15 января примерно в 18:00. Домой она не вернулась. Её объявили в розыск как без вести пропавшую.

В сообщении полиции говорится, что внешних следов насильственной смерти на её теле не обнаружено.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (Умышленное убийство) с пометкой "самоубийство". Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины этой трагедии.

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Ранее стало известно, что во Львове умерла 15-летняя девушка. По предварительной информации полиции, её ударило током от линии электропередач, когда она делала селфи на товарном вагоне.