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Таможня изъяла 23 бриллианта, отправленных из Индии в Винницу

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Драгоценности не были задекларированы.
Таможня изъяла 23 бриллианта, отправленных из Индии в Винницу
Таможня изъяла 23 бриллианта, отправленных из Индии в Винницу
Государственная таможня / Facebook

Киевская таможня изъяла 23 бриллианта, отправленных из Индии в Винницу. Подробности передает пресс-служба Государственной таможни.

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В сообщении указывается, что бриллианты пытались выдать за декоративные. Так, в декларации они были указаны как “искусственные камни“. Однако сотрудники таможни с помощью детектора драгоценных камней установили, что 23 бриллианта, размером от 2,8 до 3 мм, настоящие. Эта информация также соответствовала маркировке на упаковке.

Камни были отправлены из Индии на адрес жителя Винницы. Так как в декларации не было точной информации о товаре, таможенники решили изъять бриллианты, указывает пресс-служба ведомства, что предусматривает законодательство. Также был составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Фото изъятых драгоценных камней
Фото изъятых драгоценных камней
Государственная таможня / Facebook

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Драгоценности были отправлены на экспертизу, которая даст окончательное заключение о характеристике камней.

Ранее сообщалось, что на Одесчине задержали насильника из базы данных Интерпола. 29-летний турок пытался выехать на территорию Молдовы. 

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Теги: бриллиант, таможня, Винница, Индия, декларация, драгоценности
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