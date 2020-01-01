Прокуратура открыла уголовное дело из-за объявления Кернеса мэром

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 367 УК Украины.

Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство в связи с объявлением в 2020 году Геннадия Кернеса мэром Харькова. Об этом в Facebook сообщила депутат Харьковского горсовета Алина Мустафаева.

Читай также: У Зеленского отреагировали на смерть Геннадия Кернеса

Уголовное дело открыто по ч. 1 ст. 367 УК Украины (Служебная халатность). Она предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на 3 года.

Процессуальное руководство осуществляет группа прокуроров Харьковской областной прокуратуры.

Читай также: Близкий друг назвал смерть Кернеса "очень странной"

Депутат отметила, что производство открыто против главы Харьковской ТИК Ольги Мозговой, так как именно она объявила, что избранный городским головой Геннадий Кернес не должен повторно принимать присягу.

Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес умер ночью 17 декабря 2020 года в берлинской клинике "Шарите" из-за осложнений, вызванных коронавирусом. В Германии он лечился от COVID-19.