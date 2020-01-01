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В Киеве закроют вестибюль одной из станций метро: Названа причина

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Ограничения продлятся с 19 по 22 января.
В Киеве закроют вестибюль одной из станций метро: Названа причина
В Киеве закроют вестибюль одной из станций метро: Названа причина
depositphotos.com - Иллюстрированное фото

В Киеве закроют вестибюль одной из станций метро. Пресс-служба предприятия “Киевский метрополитен“ назвала причину и сроки.

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По данным ведомства, ограничения коснутся станции “Героев Днепра“. Там с 19 по 23 января будет закрыт вестибюль №2.  Это связано с модернизацией станции.

“Будет проведена замена турникетов на современные“, – объяснили в пресс-службе.

Примечательно, что новые турникеты уже были установлены на ряде станций, а именно на “Площадь Льва Толстого“, “Сырец“, а также в первом вестибюле станции “Героев Днепра“.

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В сообщении указывается, что турникеты принимают различные электронные средства оплаты за проезд в метро. Речь идет о бесконтактной банковской карте, QR-билете, карте киевлянина и Kyiv Smart Card.

Ранее сообщалось, что в Киеве до конца локдауна сократили количество транспорта

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Теги: метро, станция, метрополитен, турникет, Киев
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