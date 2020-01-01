В Киеве закроют вестибюль одной из станций метро: Названа причина
В Киеве закроют вестибюль одной из станций метро. Пресс-служба предприятия “Киевский метрополитен“ назвала причину и сроки.
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По данным ведомства, ограничения коснутся станции “Героев Днепра“. Там с 19 по 23 января будет закрыт вестибюль №2. Это связано с модернизацией станции.
“Будет проведена замена турникетов на современные“, – объяснили в пресс-службе.
Примечательно, что новые турникеты уже были установлены на ряде станций, а именно на “Площадь Льва Толстого“, “Сырец“, а также в первом вестибюле станции “Героев Днепра“.
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В сообщении указывается, что турникеты принимают различные электронные средства оплаты за проезд в метро. Речь идет о бесконтактной банковской карте, QR-билете, карте киевлянина и Kyiv Smart Card.
Ранее сообщалось, что в Киеве до конца локдауна сократили количество транспорта.