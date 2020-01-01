В ВСУ за сутки нашли 70 новых COVID-пациентов

В целом в рядах украинской армии болеет около 800 человек.

Болезнь почти у всех военных проходит в легкой форме facebook.com/Ukrmilitarymedic

За последние сутки, к утру 16 января, коронавирусом заразилось 70 бойцов ВСУ.

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Об этом сообщает Командование медицинских сил в Facebook.

При этом 7 заболевших госпитализировали. Дома лечится 63 военных под наблюдением медиков. Больше всего заболевших – 16 – военные из Киевщины. На самоизоляции находится 22 человека.

Уточняется, что у большинства солдат инфекция протекает в легкой форме, состояние их здоровья – удовлетворительное.

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Всего в украинской армии болеет коронавирусом 788 человек. Выздоровело за весь период пандемии свыше 14 тыс. военных, 38 скончалось от осложнений болезни.

Отметим, что в Украине за минувшие сутки около 10 тыс. человек выздоровели от COVID-инфекции. Заразилось за прошедший день 7729 украинцев.

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