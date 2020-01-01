В Карпатах выросли сугробы метровой высоты

В горных районах мороз и плохая видимость.

Карпаты на территории Украины почти неделю заметает снегом. Метет днем и по ночам, в некоторых местах уже выросли сугробы почти метровой высоты.

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Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел гидропрогнозов Укргидрометцентра.

Так, например, высота снежного покрова 58-96 см зафиксирована у вершины Говерлы. Там, в районе снеголавинной станции Пожежевской продолжается стабильная вьюга.

В горах сохраняются морозы 16-18 градусов. Пасмурно, на небе облака, видимость ограничена.

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В долине Боржава у станции Плай на Закарпатье намело 34-68 см снега. Снег пылеобразный, хорошо закреплен. Столбики термометров показывают -16 градусов.

На Драгобрате снежный покров достигает 56 см. Температура воздуха там опустилась до минус 18 градусов.

Отметим, что, по информации синоптиков, 16 января в Украине местами ожидается небольшой снег. Сохранится морозная погода, в некоторых регионах до 20 градусов и выше.

Напомним, ранее мы писали, что в Чернобыле засняли редкую карпатскую птицу.

