Укроборонпром хочет возобновить производство Ан-74 в Харькове

Самолеты могут включить в государственный оборонный заказ, рассказал Олег Уруский.

Самолеты могут включить в государственный оборонный заказ, рассказал Олег Уруский.

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Укроборонпром хочет возобновить производство Ан-74 с Харькове на базе “Харьковского государственного авиационно-производственном предприятии“. Об этом заявил Олег Уруский, занимающий должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Политик рассказал, что возможность возобновления производства самолетов рассматривалась на совещании по урегулированию проблемных вопросов предприятий “Укроборонпрома“. Также обсуждалась возможность изменений актов, направленных на улучшение условий выпуска оборонной продукции.

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Так, по результатам совещания были приняты решения, которые касаются важности включения в оборонный заказ указанных самолетов в интересах ВСУ. Кроме того, было решено улучшить финансовое положение “Харьковского государственного авиационно-производственного предприятия“.

Ранее сообщалось, что “Укроборонпром“ начал производство военных комплексов “Нептун“ для ВСУ.