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Укроборонпром хочет возобновить производство Ан-74 в Харькове

Комментариев: 2
Самолеты могут включить в государственный оборонный заказ, рассказал Олег Уруский.
Укроборонпром хочет возобновить производство Ан-74 в Харькове
Укроборонпром хочет возобновить производство Ан-74 в Харькове
Олег Уруский / Facebook

Самолеты могут включить в государственный оборонный заказ, рассказал Олег Уруский.

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Укроборонпром хочет возобновить производство Ан-74 с Харькове на базе “Харьковского государственного авиационно-производственном предприятии“. Об этом заявил Олег Уруский, занимающий должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Политик рассказал, что возможность возобновления производства самолетов рассматривалась на совещании по урегулированию проблемных вопросов предприятий “Укроборонпрома“. Также обсуждалась возможность изменений актов, направленных на улучшение условий выпуска оборонной продукции.

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Так, по результатам совещания были приняты решения, которые касаются важности включения в оборонный заказ указанных самолетов в интересах ВСУ. Кроме того, было решено улучшить финансовое положение “Харьковского государственного авиационно-производственного предприятия“.

Ранее сообщалось, что “Укроборонпром“ начал производство военных комплексов “Нептун“ для ВСУ

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Теги: Харьков, Укроборонпром, Ан-74, оборона, ВСУ
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Комментариев (2)
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nfhvyt    16.01.2021, 14:13
Оценка:  -23
nfhvyt
хочет возобновить и возобновят - две большие разницы. Больше хотелок всяких и разных.
PomoikaZE    16.01.2021, 13:53
Оценка:  +3
PomoikaZE
А где специалистов то взять? На ХГАПП их уже давно не осталось. А молодежь на завод ничем не заманишь.
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