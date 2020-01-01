На одесской Молдаванке раскопали столетнюю бутылку коньяка
На ул. Мельницкой, что на Молдаванке в Одессе, обнаружили уникальную находку. Там нашли старинную бутылку коньяка.
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Об этом сообщил в Facebook директор коньячного музея Шустов Сергей Дяченко, показав фото и видео.
Вот такую бутылку нашли сегодня рабочие рядом с музеем, - похвастался Дяченко.
Директор учреждения уточнил, что это фирменный коньяк. Предположительно, он был выпущен на заводе Шустов в период с 1899 по 1906 г. Таким образом, бутылке элитного напитка больше 100 лет.
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Стоимость аналогов коньяка на рынке – от 12 до 40 тыс. дол. Такой в наши дни продают на аукционах. Точную цену скоро выяснят.
Как отметил Дяченко, бутылка хорошо сохранилась, она в отличном состоянии. Ее после перекупорки передадут в заводской музей.
Напомним, ранее мы писали, что в поезде Укрзализныци забыли чемодан, набитый валютой.