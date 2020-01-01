В Житомире на задании погиб офицер полиции

Ему было 35 лет.

В Житомире при выполнении служебного задания в ДТП погиб заместитель начальника отдела УИАП ГУНП в Житомирской области Игорь Мороз. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

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Вечером 15 января 35-летний капитан полиции Игорь Мороз уехал на своем автомобиле Volkswagen Polo для выполнения служебного задания и попал в ДТП на Чудновском мосту. От полученных травм он погиб на месте.

"Игорь Мороз был ответственным и принципиальным сотрудником, добрым и порядочным человеком, искренним и надежным другом", - отметили в полиции.

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По данным УНН, предварительно установлено, что автомобиль Volkswagen на мосту выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с троллейбусом. 47-летняя пассажирка троллейбуса получила легкие травмы.

Ранее стало известно, что в Луцке от травм, полученных в ДТП, погиб 25-летний лейтенант полиции. Он скончался в больнице не приходя в сознание.