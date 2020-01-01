В результате ДТП 3 человека попали в больницу.

На Закарпатье легковушка столкнулась с автобусом: Пассажиры пострадали ГСЧС

На Закарпатье легковушка столкнулась с автобусом, из-за чего пострадали пассажиры. О происшествии сообщила пресс-служба ГСЧС.

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По данным ведомства, инцидент произошел 16 января в 02:39 на дороге Киев-Чоп в Свалявском районе. Во время движения иномарка и автобус, перевозивший людей, допустили столкновение.

В результате ДТП автобус перевернулся на бок. Три человека, которые находились в салоне, получили травмы средней тяжести. Врачи госпитализировали их в местную районную больницу.

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На месте аварии работали спасатели и 1 единица техники. С помощью лебедки они убрали автобус с проезжей части, а также обеспечили проезд транспорта на участке дороги.

В данный момент правоохранительные органы занимаются выяснением причин случившегося ДТП.

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