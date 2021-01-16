В мире вырос рейтинг украинской армии

По сравнению с минувшим годом, военное формирование поднялось на две позиции.

В прошлом году украинская армия была на 2 позиции ниже armyinform.com.ua

Вооруженные силы Украины в 2021 году поместили на 25-е место в мировом рейтинге самых мощных армий.

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Об этом сказано на сайте международной компании Global Firepower, которая составляла рейтинг.

Организация рассматривала мощности армий 138 стран. Украине отдали место между Вьетнамом и Таиландом.

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Отметим, что в прошлом году составители этого же рейтинга присудили Украине 27-е место. Таким образом, страна за год поднялась на две позиции.

По результатам нынешнего обзора, на первом месте оказались США. Второе место – у России, третье занимает Китай. Также в десятке лидеров - Индия, Япония, Южная Корея, Франция, Британия, Бразилия и Пакистан.

Напомним, ранее мы писали, что Беларусь намерена купить у РФ системы ПВО С-400.

