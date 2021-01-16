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В мире вырос рейтинг украинской армии

Комментариев: 2
По сравнению с минувшим годом, военное формирование поднялось на две позиции.
В прошлом году украинская армия была на 2 позиции ниже
В прошлом году украинская армия была на 2 позиции ниже
armyinform.com.ua

Вооруженные силы Украины в 2021 году поместили на 25-е место в мировом рейтинге самых мощных армий.

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Об этом сказано на сайте международной компании Global Firepower, которая составляла рейтинг.

Организация рассматривала мощности армий 138 стран. Украине отдали место между Вьетнамом и Таиландом.

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Отметим, что в прошлом году составители этого же рейтинга присудили Украине 27-е место. Таким образом, страна за год поднялась на две позиции.

По результатам нынешнего обзора, на первом месте оказались США. Второе место – у России, третье занимает Китай. Также в десятке лидеров - Индия, Япония, Южная Корея, Франция, Британия, Бразилия и Пакистан.

Напомним, ранее мы писали, что Беларусь намерена купить у РФ системы ПВО С-400.

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Теги: ВСУ, армия, рейтинг, Украина
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Комментариев (2)
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nelci    16.01.2021, 15:35
Оценка:  -22
nelci
Рейтинги всегда субьективные, например, при Порошенко наша армия была сильнейшей в Европе, а сейчас только на 25 месте?
nfhvyt    16.01.2021, 14:44
Оценка:  -20
nfhvyt
вырос рейтинг армии, 7-й год воюющей со своим народом на своей территории. Какая прелесть.
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