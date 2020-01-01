Во Львовской области фуру снесло с трассы в кювет
Пострадал ли кто-то в аварии, не известно.
ДТП произошло близ села Орява на Львовщине. Там фура во время движения по трассе Киев-Чоп слетела с дороги.
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Об этом сообщил Первый кабельный, выложив видео с места ЧП.
Уточняется, что авария случилась 16 января после обеда. Грузовик занесло в кювет.
На место приехали полицейские, фуру пытаются достать из кювета. Предположительно, водитель из-за сложных погодных условий не справился с управлением. Пострадал ли кто-то, неизвестно.
По трассе на данном участке оказалось затруднено движение. Обстоятельства выясняются.
Фура в кювете на трассе Киев-Чоп
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