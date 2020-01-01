Зеленский поздравил избранного преемника Меркель

Армин Лашет возглавил партию немецкого канцлера.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил избранного преемника Ангелы Меркель. Теперь ее партию возглавляет другой политик. Поздравление Зеленского опубликовано на его странице в Twitter.

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В своем сообщении президент заявил, что искренне поздравляет Армина Лашета с уверенной победой на выборах председателя партии Христианско-демократического союза (ХДС). Зеленский пожелал политику успехов в работе, а также процветания Германии.

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В обращении глава государства также выразил надежду на дальнейшее укрепление партнерства между государствами во благо народов.

Ранее сообщалось, что Лашет был избран на должность председателя партии ХДС, которую возглавляла Ангела Меркель. Он получил 521 голос из 991.