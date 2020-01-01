За взятки задержали руководителей Нацагентства по аккредитации

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Один из подозреваемых в преступлении dbr.gov.ua

Правоохранители во время получения взятки задержали первого заместителя директора и советника директора Национального агентства по аккредитации Украины. Им сообщено о подозрении в совершении преступления, проинформировала пресс-служба Госбюро расследований.

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По версии досудебного следствия, руководство Национального агентства по аккредитации Украины придумало коррупционный механизм при выдаче разрешительных документов.

В частности, задокументирован факт вымогательства первым заместителем Нацагентства взятки в размере 2 500 долларов от представителя коммерческой структуры в сфере транспортных перевозок.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос по избранию фигурантам меры пресечения.

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Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали при получении взятки сотрудницу Антимонопольного комитета Украины. Она вымогала у бизнесмена 4 миллиона гривен, обещая помочь снизить наложенные на его предприятия штрафы.