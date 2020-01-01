Демонстранты решили отправить обращение к правительству.

В Ровно прошел тарифный протест: Люди обещают ехать в Киев Кадр из видео

В субботу, 16 января, в Ровно прошел тарифный протест. Местные жители собрались на площади Независимости. Подробности передает “Голос Украины“ и “Суспiльне“.

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По имеющейся информации, люди проголосовали “за“ обращение к украинскому правительству. Позже они отправились к зданию ОГА, с целью передать обращение местным властям.

Люди обещают, что их тарифный протест был лишь предупреждением. В случае, если чиновники никак не отреагируют, они собираются ехать на акции в Киев.

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Стоит отметить, что похожий протест прошел в Квасилове, что в Ровенском районе. Люди возмущены, что в их населенном пункте цены отличаются от тарифов в Ровно.

Ранее сообщалось, что в Харькове устроили автопробег против коксового завода. Люди недовольны загрязнением воздуха.