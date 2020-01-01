Харьковчанин за умышленное убийство получил восемь лет тюрьмы

Ему грозило до 15 лет лишения свободы.

В Харькове суд признал 35-летнего местного жителя виновным в умышленном убийстве девушки и приговорил его к 8 годам лишения свободы. Об этом проинформировала пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

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Прокуратура в суде доказала, что 22 ноября 2018 года в Харькове мужчина вместе со своей подругой приехал на автомобиле в гаражный кооператив. Между ними возник конфликт. Девушка вышла из автомобиля и хотела уйти.

Обвиняемый умышленно наехал на свою подругу машиной, прижав её к металлическим воротам. От полученных травм девушка погибла на месте.

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По данному факту уголовное дело было открыто по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). Обвиняемый в суде свою вину не признал. Он утверждал, что произошел несчастный случай. Однако, прокуратура доказала, что это было умышленное убийство. Приговор – 8 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что киевлянин убил своего 6-летнего сына, а потом, чтобы скрыть следы преступления, поджог квартиру.