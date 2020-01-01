Доктор наук рассказала, нужно ли бояться COVID-мутантов

По словам медика, не факт, что мутировавшие инфекции окажутся более опасными.

В мире будет возникать больше разновидностей коронавируса. Но вовсе не обязательно они будут более опасными, чем обычный COVID-19.

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Такое мнение высказала в эфире 112 канала инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская.

Врач говорит, что этот вирус мутирует не так часто, как остальные, к примеру, тот же грипп. В то же время, по ее словам, мутаций не избежать, так как коронавирус является РНК-содержащим, и для него это характерно.

Главное, чтобы новые мутации не затрагивали ключевые структурные единицы вируса, – отметила Голубовская.

В Украине, по словам врача, уже появились COVID-мутанты. Ранее сообщалось, что в пределах страны встречается пять видов коронавируса.

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Это, по мнению Голубовской, могло влиять на клиническую картину заболеваемости, когда она менялась. В частности, поначалу болезнь протекала легко. Затем среди пациентов с пневмонией наблюдался рост количества тяжелых случаев. Было время, когда вирус приводил к частым смертям среди пожилых украинцев. Также фиксировался период небольшого спада числа заражений.

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Впрочем, врач точно не знает, было ли это связано только с мутациями. Она также предполагает, что изменения были следствием адаптации возбудителя инфекции к людям и наоборот.

Доктор наук добавила, что согласна с учеными, считающими, что коронавирус создали в лаборатории, хоть он и является естественным. Медик еще раз подчеркнула, что опасаться легких, не затрагивающих ключевые структурные единицы вируса мутаций не стоит. Речь, в частности, о тех штаммах инфекции, которые быстрее распространяются.

Если возбудитель передается легче, к примеру, как британский коронавирус, то по своей природе он уступает в агрессивности, - объяснила Голубовская.

Напомним, ранее мы писали, что врач рассказал, нужна ли прививка переболевшим COVID-19.

