В Украине сегодня День памяти защитников Донецкого аэропорта

Оборона продолжалась 242 дня.

Сегодня, 16 января, в Украине отмечают День памяти украинских военнослужащих и добровольцев, которые защищали Донецкий аэропорт. “Киборги“ 242 дня держали оборону.

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Оборона Донецкого аэропорта продолжалась с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года.

Боевики предпринимали многочисленные атаки, чтобы выбить “киборгов“ с аэродрома, применяли тяжелое вооружение. Но это у них очень долго не получалось. Только 22 января 2015 года уцелевшим украинским военнослужащим и добровольцам пришлось уйти оттуда. Некоторые раненые и контуженные попали в плен к боевикам.

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Защищая Донецкий аэропорт, погибли 100 украинских бойцов, более 300 были ранены.

Напомним, что 14 января в Запорожье простились со старшим солдатом 56-й Мариупольской отдельной мотопехотной бригады ВСУ Олегом Андриенко, которого на Донбассе убил снайпер боевиков.