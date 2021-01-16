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В Украине сегодня День памяти защитников Донецкого аэропорта

Комментариев: 1
Оборона продолжалась 242 дня.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Сергей Лойко Facebook

Сегодня, 16 января, в Украине отмечают День памяти украинских военнослужащих и добровольцев, которые защищали Донецкий аэропорт. “Киборги“ 242 дня держали оборону.

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Оборона Донецкого аэропорта продолжалась с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года.

Боевики предпринимали многочисленные атаки, чтобы выбить “киборгов“ с аэродрома, применяли тяжелое вооружение. Но это у них очень долго не получалось. Только 22 января 2015 года уцелевшим украинским военнослужащим и добровольцам пришлось уйти оттуда. Некоторые раненые и контуженные попали в плен к боевикам. 

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Защищая Донецкий аэропорт, погибли 100 украинских бойцов, более 300 были ранены.

Напомним, что 14 января в Запорожье простились со старшим солдатом 56-й  Мариупольской отдельной мотопехотной бригады ВСУ Олегом Андриенко, которого на Донбассе убил снайпер боевиков.

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Теги: Донецкий аэропорт, киборги, День памяти
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Комментариев (1)
mzassaww    16.01.2021, 17:03
Оценка:  -24
mzassaww
Если временная власть отмечает"день пидopга",то это вовсе не означает что этот"праздник"отмечает кто-нибудь из нормальных людей.
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