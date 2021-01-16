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В Украине разработали бронежилет по натовскому стандарту

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На его основе сделают бронежилеты спецназовцам и десантникам.
Новый украинский бронежилет
Новый украинский бронежилет
mil.gov.ua

В Украине по стандарту армии США разработали новый общевойсковой модульный бронежилет. Об этом рассказал министр обороны Андрей Таран, сообщила пресс-служба Минобороны.

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Для проверки оценки соответствия надежности этого бронежилета используется стандарт армии США (NIJ Standard-0101.06). Он имеет металлические или керамические жесткие бронеэлементы.

Базовую конструкцию можно усилить за счет дополнительных защитных элементов. Бронежилет сохраняет баллистические свойства после замачивания - как на один час по ГОСТ, так и в соответствии с STANAG 2920 - на 24 часа в морской воде.

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Бронежилет предназначен для Сухопутных войск. Для спецназовцов и десантников в 2021 году планируют на его основе разработать облегченную модель.

Напомним, что сегодня, 16 января, в Украине отмечают День памяти украинских военнослужащих и добровольцев, которые защищали Донецкий аэропорт. “Киборги“ держали оборону с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года. За это время погибли 100 украинских бойцов, более 300 были ранены.

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Теги: Украина, бронежилет, Таран
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