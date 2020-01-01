"Слуга" Кравчук": Украина на финальной стадии переговоров с AstraZeneca

COVID-вакцина является более удобной для перевозки.

Украина находится на финальной стадии переговоров с компанией-разработчиком COVID-вакцины AstraZeneca. Об этом заявила член партии “Слуга народа“ Евгения Кравчук. Ее слова передает “РБК-Украина“.

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После совещания с руководителем Минздрава Максимом Степановым Кравчук рассказала, что Украина ведет переговоры с 3 разработчиками вакцин от коронавируса. Министр объяснил депутатам, что среди них есть британская компания AstraZeneca.

Примечательно, что во время совещания Степанов не рассказал об остальных компаниях.

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Стоит также отметить, что AstraZeneca является препаратом, который более удобный для перевозки. Данную вакцину не нужно хранить в условиях экстремально низких температур. AstraZeneca может быть помещена в холодильник, чего не перенесут прививки Pfizer и Moderna.

Ранее сообщалось, что врач рассказал, нужна ли COVID-вакцина уже переболевшим людям.