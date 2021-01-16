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Кравчук отреагировал на заявление ОРДЛО о "передаче" пленных

Комментариев: 1
Боевики якобы хотят в одностороннем порядке вернуть некоторых пленных.
Леонид Кравчук
Леонид Кравчук
facebook.com/UkrdelegationTCG/

Заявление оккупантов из ОРДЛО о передаче Украине пленных является попыткой уклониться от выполнения договоренностей. Об этом в Facebook написал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

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По его словам, Россия, которая является стороной конфликта, хочет таким образом уклониться от взятых на себя обязательств. 

Кравчук подчеркнул, что возвращение граждан Украины, которые находятся в плену у боевиков, будет проведено в соответствии с нормами международного права и украинского законодательства. 

Он также отметил, что к урегулированию конфликта может привести только работа в Нормандском формате.

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Первый украинский президент приветствовал сам факт возвращения украинцев на подконтрольную Украине территорию.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что так называемые "ДНР/ЛНР" в одностороннем порядке якобы решили передать Украине пленных. Боевики вернут женщин, пожилых людей, а также страдающих тяжелыми заболеваниями, которые не воевали в составе ВСУ. 

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Теги: Леонид Кравчук, ОРДЛО, оккупанты, пленные
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Комментариев (1)
nelci    16.01.2021, 18:31
Оценка:  -22
nelci
Такое впечатление, со слов пана Кравчука, что он не желает возвращения украинцев домой из плена и ищет любую отмазку для этого?
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