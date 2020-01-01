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Украинскому патрульному грозит тюрьма за применение силы при задержании

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Полицейского могут лишить свободы на 8 лет.
Украинскому патрульному грозит тюрьма за применение силы при задержании
Украинскому патрульному грозит тюрьма за применение силы при задержании
Офис Генерального прокурора

Украинскому патрульному грозит тюрьма за применение силы при задержании мужчины. Это была безосновательная мера, говорится в сообщении пресс-службы Офиса Генерального прокурора.

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Согласно данным следствия, инцидент произошел возле одной из больниц. Экипаж патрульной полиции прибыл туда из-за нарушения гражданином общественного порядка. Общаясь с подозреваемым, который уже не оказывал сопротивление, один из правоохранителей применил в отношении него физическую силу.

Патрульные повалили мужчину на землю и одели наручники. После, один из них начал выкручивать руки гражданина, которые были за спиной в наручниках, в сторону головы.

“При этом правоохранитель комментировал свои действия, что делает так называемую “ласточку“, и лицо в таком состоянии может продержаться максимум 5 минут“, – говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

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Это указывает на тот факт, что полицейский осознавал свои действия и то, что он причиняет задержанному боль, отмечает пресс-служба. 

Если вина патрульного будет доказана, ему будет угрожать тюремное заключение на срок от 3 до 8 лет.

Ранее сообщалось, что в Житомире на задании погиб офицер полиции.

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Теги: полиция, патрульный, тюрьма, задержание, боль
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