Полицейского могут лишить свободы на 8 лет.

Украинскому патрульному грозит тюрьма за применение силы при задержании мужчины. Это была безосновательная мера, говорится в сообщении пресс-службы Офиса Генерального прокурора.

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Согласно данным следствия, инцидент произошел возле одной из больниц. Экипаж патрульной полиции прибыл туда из-за нарушения гражданином общественного порядка. Общаясь с подозреваемым, который уже не оказывал сопротивление, один из правоохранителей применил в отношении него физическую силу.

Патрульные повалили мужчину на землю и одели наручники. После, один из них начал выкручивать руки гражданина, которые были за спиной в наручниках, в сторону головы.

“При этом правоохранитель комментировал свои действия, что делает так называемую “ласточку“, и лицо в таком состоянии может продержаться максимум 5 минут“, – говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

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Это указывает на тот факт, что полицейский осознавал свои действия и то, что он причиняет задержанному боль, отмечает пресс-служба.

Если вина патрульного будет доказана, ему будет угрожать тюремное заключение на срок от 3 до 8 лет.

Ранее сообщалось, что в Житомире на задании погиб офицер полиции.