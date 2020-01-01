Обстановка в ООС: Оккупанты обстреляли украинские позиции
В субботу, 16 января, обстановка в зоне ООС остается неспокойной. Оккупанты обстреляли украинские позиции. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил.
Читай также: В Украине разработали бронежилет по натовскому стандарту
По имеющимся данным, боевики открывали огонь неподалеку от населенного пункта Луганское. Стрельба велась по позициям защитников с применением ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Также враг использовал крупнокалиберные пулеметы.
В сообщении указывается, что ответный огонь военные не открывали. Боевых потерь среди личного состава нет.
Читай также: В ОРДЛО говорят об односторонней передаче Украине пленных, - СМИ
По факту нарушения режима тишины украинская сторона уже обратилась в ОБСЕ.
Стоит также отметить, что 16 января саперам удалось разминировать больше 5 гектаров территории. Было найдено 89 взрывоопасных предметов, которые передали на уничтожение.
Ранее стало известно о состоянии солдата, раненного боевиками.