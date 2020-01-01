Обстановка в ООС: Оккупанты обстреляли украинские позиции

Информация о пострадавших не сообщается.

В субботу, 16 января, обстановка в зоне ООС остается неспокойной. Оккупанты обстреляли украинские позиции. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил.

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По имеющимся данным, боевики открывали огонь неподалеку от населенного пункта Луганское. Стрельба велась по позициям защитников с применением ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Также враг использовал крупнокалиберные пулеметы.

В сообщении указывается, что ответный огонь военные не открывали. Боевых потерь среди личного состава нет.

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По факту нарушения режима тишины украинская сторона уже обратилась в ОБСЕ.

Стоит также отметить, что 16 января саперам удалось разминировать больше 5 гектаров территории. Было найдено 89 взрывоопасных предметов, которые передали на уничтожение.

Ранее стало известно о состоянии солдата, раненного боевиками.