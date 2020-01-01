Сам депутат прямо называет имя организатора преступления и считает, что это связано с его позицией, как политика.

В Полтаве сожгли автомобиль принадлежащий супруге городского депутата Эдуарда Волкова. Поджог произошел, как считает пострадавший, из-за его и политической деятельности и позиции в Полтавском горсовете. Об этом Волков написал на своей странице в Facebook.

Происшествие случилось 15 января.

"Около 18.20, возле рынка Станиславского, вызывающе, в публичном месте, сожгли автомобиль, на котором я передвигаюсь, и который принадлежит моей жене. Есть свидетели. Работает следственно-оперативная группа", - написал в соцсети Волков.

По его мнению, организатор поджога – мэр города Александр Мамай.

"У нас долгая история политической борьбы", - подчеркнул Волков, добавив, что просит отозваться проезжавших во время поджога автомобилистов с регистраторами.

В пресс-службе ГСЧС Полтавской области отметили, что участие в ликвидации последствий пожара принимали шесть человек личного состава.

"Огнем уничтожены горючие элементы отсека двигателя, повреждено лакокрасочное покрытие. Причина пожара устанавливается. Травмированных и погибших в результате происшествия нет", - сообщили в ведомстве.

Cмотрите фотогалерею: В Полтаве депутату горсовета сожгли авто

Ранее мы писали, что в Конотопе новоизбранному депутату горсовета сожгли авто. Женщина перед этим якобы получала угрозы.

Добавим, что в Ивано-Франковске судье сожгли машину. Огонь ее полностью уничтожил.

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