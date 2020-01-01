Враг открыл огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Раненых и погибших среди украинских военнослужащих нет.

Погибших и раненых нет Facebook/Операція об'єднаних сил

Сепаратисты на Донбассе один раз нарушили решим тишины. В субботу, 16 января, позиции украинских военных были обстреляны у населенного пункта Луганское, сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

"В районе оперативно-тактической группировки Север, вблизи населенного пункта Луганское вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - ометили в штабе.

Там также добавили, что о факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Утром сообщалось, что за сутки 15 января на Донбассе зафиксировано пять случаев нарушения огня. Сепаратисты обстреляли позиции ВСУ возле Гнутово, Талаковки, Трудовского и Южного. Один боец ранен.

Добавим, что новый корабль-разведчик ВМСУ вышел в море.



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