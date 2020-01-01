Бриллианты, коньяк, мороз и пожары: фото дня

Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 16 января 2021 года.

Финский город Лахти официально стал Зеленой столицей Европы в 2021 году facebook.com/visitlahtiru

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 16 января.

В Италии создают яхту-краб на солнечной энергии. Во Франции создают дрон с крыльями-ромбами.

В Украине разворачивают пункты обогрева. В Индонезии произошло катастрофическое землетрясение.

В Одессе нашли столетнюю бутылку коньяка. На таможне в Киеве изъяли 23 бриллианта.

Новый корабль-разведчик ВМСУ вышел в море. Заблудившегося в Карпатах туриста нашли.

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