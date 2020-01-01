Бриллианты, коньяк, мороз и пожары: фото дня
Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 16 января 2021 года.
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Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 16 января.
В Италии создают яхту-краб на солнечной энергии. Во Франции создают дрон с крыльями-ромбами.
В Украине разворачивают пункты обогрева. В Индонезии произошло катастрофическое землетрясение.
В Одессе нашли столетнюю бутылку коньяка. На таможне в Киеве изъяли 23 бриллианта.
Новый корабль-разведчик ВМСУ вышел в море. Заблудившегося в Карпатах туриста нашли.
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