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Бриллианты, коньяк, мороз и пожары: фото дня

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Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 16 января 2021 года.
Финский город Лахти официально стал Зеленой столицей Европы в 2021 году
Финский город Лахти официально стал Зеленой столицей Европы в 2021 году
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Cмотрите фотогалерею Бриллианты, коньяк, мороз и пожары: фото дня

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 16 января.

В Италии создают яхту-краб на солнечной энергии. Во Франции создают дрон с крыльями-ромбами.

В Украине разворачивают пункты обогрева. В Индонезии произошло катастрофическое землетрясение.

В Одессе нашли столетнюю бутылку коньяка. На таможне в Киеве изъяли 23 бриллианта.

Новый корабль-разведчик ВМСУ вышел в море. Заблудившегося в Карпатах туриста нашли.

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Теги: животные, пожар, яхта, коньяк, холод, беспилотник, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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