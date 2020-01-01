Под Киевом разбился вертолет
На севере Киевской области в субботу, 16 января, потерпел крушение гражданский вертолет, сообщает Думская.
Отмечается, что крушение произошло в районе Борисполя около 15:00. Обошлось без жертв.
По предварительной информации пилот вертолета с регистрационным номером UR-ASD неудачно совершил посадку.
Согласно госреестра гражданских воздушных судов хозяин вертолета — некто Халимбеков В.Ш.
Cмотрите фотогалерею: Под Киевом разбился вертолет
Накануне сообщалось, что на ралли Дакар вертолет столкнулся с Камазом. Телевизионный вертолет низко завис над трассой, а проходящий под ним грузовик подбросило на неровности.
А в первых числах января в канадской провинции Альберта потерпел крушение вертолет Robinson R44, на борту которого находились четыре человека. Все погибли.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet