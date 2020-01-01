Под Киевом разбился вертолет

Во время аварии никто не погиб. По предварительным данным, пилот неудачно совершил посадку.

На севере Киевской области в субботу, 16 января, потерпел крушение гражданский вертолет, сообщает Думская.

Отмечается, что крушение произошло в районе Борисполя около 15:00. Обошлось без жертв.

По предварительной информации пилот вертолета с регистрационным номером UR-ASD неудачно совершил посадку.

Согласно госреестра гражданских воздушных судов хозяин вертолета — некто Халимбеков В.Ш.

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Накануне сообщалось, что на ралли Дакар вертолет столкнулся с Камазом. Телевизионный вертолет низко завис над трассой, а проходящий под ним грузовик подбросило на неровности.

А в первых числах января в канадской провинции Альберта потерпел крушение вертолет Robinson R44, на борту которого находились четыре человека. Все погибли.

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