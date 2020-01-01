В Одессе три человека погибли от угарного газа

Полицию вызвали соседи, заметив, что никто из семьи давно не выходил из дома. В доме обнаружили три трупа.

В частном доме в Суворовском районе Одессы полицейские обнаружили тела троих людей без признаков насильственной смерти. Вероятной причиной смерти названо отравление угарным газом. Об этом в субботу, 16 января, сообщает Думская со ссылкой на информацию полиции.

Отмечается, что накануне вечером в службу 102 обратились соседи этих людей, попросив проверить, все ли с ними в порядке: они давно не выходили из своего частного дома.

На место выехала следственно-оперативная группа. Поскольку двери домовладения никто не открывал, правоохранители вызвали слесаря. Внутри полицейские обнаружили тела трех человек - мужчины 1974 года рождения и женщин 1978 и 1947 годов рождения. Признаков насильственной смерти на них не было.

Ранее сообщалось, что на Львовщине пятилетний ребенок и взрослый погибли от отравления угарным газом.

Также сообщалось, что на Харьковщине три человека скончались, отравившись угарным газом.

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