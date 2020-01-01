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В МОЗ рассказали, когда появятся платные вакцины

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На данном этапе производители вакцин ведут переговоры только с представителями государств, а не коммерческими структурами.
Максим Степанов не ждет появление вакцин в продаже раньше середины года
Максим Степанов не ждет появление вакцин в продаже раньше середины года
moz.gov.ua

В Минздраве ожидают, что возможность платной вакцинации от коронавируса в Украине появится не раньше второй половины 2021 года. Об этом по результатам встречи с главой Минздрава Максимом Степановым в субботу, 16 января, рассказала замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук, передает РБК-Украина.

Глава Минздрава подчеркнул, что сейчас разработчики и производители вакцин общаются только с представителями государств, а не коммерческими структурами. Из-за этого вариант вакцинации за деньги не будет доступен в первой половине года.

Ранее сообщалось, что в МОЗ расчитывают на старт вакцинации в середине февраля. На первом этапе прививки получат всего 367 тысяч человек.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что в 2021 году вакцину получат все желающие.

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Теги: Минздрав, вакцина, вакцинация, Коронавирус, Максим Степанов, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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