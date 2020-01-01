Локдаун, холода, протесты и Сталин: фото недели
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 11-16 января.
В Запорожье полиция задержала мужчину из-за сувенирного меча. В Венгрии нашли клад с тысячами старинных монет.
На Закарпатье произошел пожар в ресторане. В Харькове кран упал на вагончик с рабочими.
Капитолий США охраняют военные. Иран представил крупнейший в своих ВМС корабль.
Звезда рестлинга Челси Грин восхитила снимками в бикини. Рэперша Азилия Бэнкс выкопала и сварила своего мертвого кота.
В Чехии протестовали против локдауна. В Киеве появились именные билборды-предупреждения.
В городах Украины началась всеукраинская акция Стоп тарифный геноцид. В Житомире протестующие ворвались в облсовет.
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