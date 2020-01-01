Локдаун, холода, протесты и Сталин: фото недели

Яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 11-16 января 2021 года: чем жила Украина и мир.

Надя Дорофеева искупалась в цветах на Бали instagram.com/vladimirdantes

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 11-16 января.

В Запорожье полиция задержала мужчину из-за сувенирного меча. В Венгрии нашли клад с тысячами старинных монет.

На Закарпатье произошел пожар в ресторане. В Харькове кран упал на вагончик с рабочими.

Капитолий США охраняют военные. Иран представил крупнейший в своих ВМС корабль.

Звезда рестлинга Челси Грин восхитила снимками в бикини. Рэперша Азилия Бэнкс выкопала и сварила своего мертвого кота.

В Чехии протестовали против локдауна. В Киеве появились именные билборды-предупреждения.

В городах Украины началась всеукраинская акция Стоп тарифный геноцид. В Житомире протестующие ворвались в облсовет.

Смотрите также: Рога, тысячные чаевые и вакцинация: фото недели 21-24 декабря 2020 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet