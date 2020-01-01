Укрзализныця отправит поезда в граничащие с Крымом территории

Возобновление пассажирского сообщения с не подконтрольными Украине территориями и Россией необходимо с гуманитарной точки зрения.

АО Укрзализныця планирует восстановить железнодорожное сообщение с граничащими с Крымом территориями. Об этом в субботу, 16 января, сообщил глава правления "УЗ" Владимир Жмак в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

"Мы работаем над тем, чтобы восстановить сообщение с территориями, которые прилегают к Крыму. К сожалению, в сам Крым мы заехать не можем", - констатировал Жмак.

По мнению Жмака, возобновление пассажирского сообщения с не подконтрольными Украине территориями и Россией с гуманитарной точки зрения необходимо.

"Очень много украинцев имеют родственников, которые проживают и в России, и на оккупированных территориях. Это разделение с гуманитарной точки зрения очень болезненное", - отметил он.

"Направление Киев - Москва было одним из самых прибыльных с семью ежедневными поездами. Сейчас все эти пассажиры поехали через Минск. На примере минского аэропорта, который из провинциального с оборотом 1,5 млн пассажиров в год сейчас вырос до 5 млн исключительно за счет трафика между Украиной и Россией", - заключил глава "Укрзализныци".

Все ограничения по перевозкам являются негативным фактором для экономики Украины, считает Жмак.

"Мы потеряли транзитные грузы, мы потеряли пассажирское сообщение, естественно, это сказывается на наших экономических показателях", - сообщил он.

Ранее Владимир Жмак рассказал, что вскоре для посадки в поезд будет достаточно предъявить ксерокопию документов или аналог в приложении Дія.

УЗ показала обновленные пассажирские вагоны

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