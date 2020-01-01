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В МИД Украины рассказали, будут ли перименовывать Грузию

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Вариант использования еще одной альтернативной названия Грузии - "Георгия" - в украинском МИД не прокомментировали.
В МИД Украины отметили, что в данный момент не рассматривают вопроса переименования Грузии в Сакартвело
В МИД Украины отметили, что в данный момент не рассматривают вопроса переименования Грузии в Сакартвело
Unsplash

Украина не рассматривает возможность переименования Грузии в Сакартвело по примеру Литвы. Об этом сообщает ВВС Украина.

"Вопрос изменения названия Грузии пока не стоит на повестке дня отношений Украины и Грузии. Грузинская сторона не обращалась в МИД Украины с просьбой начать использование в официальных документах названия Сакартвело", - сообщили в МИД.

Грузины называют свою страну Сакартвело (Страна картвелов). Название происходит от центрального грузинского региона Картли (Иберия).

В 2011 году министерство иностранных дел Грузии призвало другие государства использовать название Сакартвело - так страну называют сами грузины. 

Известно, что Литва окончательно избавилась от русифицированного названия Грузии в пользу Сакартвело.

Напомним, в декабре парламент Грузии единогласно поддержал проект резолюции о стремлении республики вступить в Евросоюз и НАТО.

Ранее в Грузии назвали главной целью заявку на вступление в ЕС за четыре года. Программа грузинского правительства получила название Для строительства европейского государства.

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Теги: Грузия, МИД Украины, страна, название
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Источник: korrespondent.net

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