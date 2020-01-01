На Донбассе копы застрелили "черного" лесоруба

Один из лесорубов хотел скрыться на автомобиле и совершил наезд на полицейского. Для остановки машины правоохранители применили огнестрельное оружие.

В Донецкой области при бегстве с места преступления правоохранителями застрелен нарушитель. Также пострадал полицейский, сообщило управление Нацполиции в Донецкой области вечером в субботу, 16 января.

"Наряд полиции разоблачил группу лиц в незаконной порубке леса на территории Мариуполя. Один из лесорубов хотел скрыться на автомобиле и совершил наезд на полицейского. Для остановки машины правоохранители применили огнестрельное оружие, в результате чего водитель был смертельно травмирован", – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, происшествие произошло на окраине поселка Сартана в районе Мариуполя, где во время патрулирования группа реагирования полиции разоблачила лиц, осуществлявших незаконную порубку леса. На место была вызвана следственно-оперативная группа.

Полицейские обнаружили четырех лесорубов и автомобиль Газель, который нарушители использовали для противоправной деятельности.

Во время документирования уголовного преступления один из мужчин, 1987 г.р., пытался покинуть место преступления на автомобиле. На требования остановиться водитель не отреагировал и сбил полицейского.

В ведомстве подчеркнули, что в соответствии со ст. 46 закона Украины О Национальной полиции правоохранители применили оружие для остановки авто. При этом пуля попала в водителя.

Сейчас обстоятельства происшествия проверяются. По факту смертельного ранения начато служебное расследование.

"Пострадавшего правоохранителя доставили в больницу, степень тяжести телесных повреждений устанавливается", – уточнили в полиции.

По факту травмирования полицейского открыто уголовное производство по статье об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа (ст.345 УК Украины).

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