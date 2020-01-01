На Закарпатье задержали венгра из базы Интерпола
В Закарпатской области пограничники Мукачевского отряда задержали в пункте пропосука Дьяково гражданина Венгрии, который находился в международном розыске. Об этом сообщает Госпогранслужба в воскресенье, 17 января.
"Во время проверки документов 24-летнего иностранца произошло срабатывание базы данных Интерпола. По данному факту пограничники проинформировали Укрбюро Интерпола в Киеве, которые сообщили, что за совершение преступления, с начала января 2021, мужчина разыскивается правоохранительными органами Чехии", – говорится в сообщении.
Указано, что преступника передали сотрудникам Нацполиции. В дальнейшем его ждет экстрадиция и привлечения к уголовной ответственности.
Ранее в аэропорту Киева задержали гражданина Польши из базы Интерпола. Мужчина был в международном розыске за подделку документов, мошенничество и организованную преступность.
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