На Закарпатье задержали венгра из базы Интерпола

Мужчина был объявлен в международный розыск за совершение преступления на территории Чехии.

В Закарпатской области пограничники Мукачевского отряда задержали в пункте пропосука Дьяково гражданина Венгрии, который находился в международном розыске. Об этом сообщает Госпогранслужба в воскресенье, 17 января.

"Во время проверки документов 24-летнего иностранца произошло срабатывание базы данных Интерпола. По данному факту пограничники проинформировали Укрбюро Интерпола в Киеве, которые сообщили, что за совершение преступления, с начала января 2021, мужчина разыскивается правоохранительными органами Чехии", – говорится в сообщении.

Указано, что преступника передали сотрудникам Нацполиции. В дальнейшем его ждет экстрадиция и привлечения к уголовной ответственности.

Ранее в аэропорту Киева задержали гражданина Польши из базы Интерпола. Мужчина был в международном розыске за подделку документов, мошенничество и организованную преступность.

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