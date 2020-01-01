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Оккупанты на Донбассе четыре раза нарушили "перемирие"

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Позиции ВСУ обстреляли из гранатометов и пулеметов.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
armyinform.com.ua

За минувшие сутки, 16 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе пророссийские боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ. Об этом в Facebook сообщило командование ООС.

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В частности, боевики обстреляли позиции ВСУ возле населенных пунктов Луганское, Южное и Зайцево. Они использовали гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет. ВСУ полностью контролирует ситуацию в районе операции Объединенных сил.

Ранее сообщалось, что так называемые "ДНР/ЛНР" в одностороннем порядке якобы собираются передать Украине пленных, которые не воевали в составе ВСУ. Речь идет о женщинах и пожилых людях. 

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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что заявление оккупантов из ОРДЛО о передаче Украине пленных является попыткой России, как стороны конфликта, уклониться от выполнения договоренностей.

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Теги: Операция объединенных сил, Донбасс, боевики, обстрел
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