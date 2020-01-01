Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине за сутки почти шесть тысяч новых случаев COVID

Комментариев: 0
Сложная ситуация остается в Киеве.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В Украине за прошедшие сутки, 16 января, подтвердили 5 990 новых случаев COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Выздоровели 8 777 человека. 

Читай также: В Киеве до конца локдауна сократили количество транспорта

Состояние здоровья  2 131 человека вызвало особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали. 

Больше всего новых случаев заражений в субботу подтвердили в Киеве (+793), Киевской (+362), Запорожской (+332), Одесской (+330) и Николаевской (+328) областях. Среди заболевших есть 177 детей и 236 медиков.

Украинские медики вчера провели 27 975 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР – 19 548, методом ИФА – 8 427. Всего с начала пандемии провели 5 953 987 тестирований методом ПЦР. 

Читай также: Доктор наук рассказала, нужно ли бояться COVID-мутантов

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 1 160 682 случая СOVID-19. Выздоровели 865 960 человек, а 20 802– умерли.

Ранее врач-иммунолог Борис Донской заявил, что для переболевших коронавирусом вакцинация не обязательна, так как у них более сильный иммунитет, чем тот, который появляется после прививки. 

Поделись:
Теги: Украина, COVID-19, коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь