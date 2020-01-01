В Украине за сутки почти шесть тысяч новых случаев COVID

Сложная ситуация остается в Киеве.

В Украине за прошедшие сутки, 16 января, подтвердили 5 990 новых случаев COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Выздоровели 8 777 человека.

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Состояние здоровья 2 131 человека вызвало особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

Больше всего новых случаев заражений в субботу подтвердили в Киеве (+793), Киевской (+362), Запорожской (+332), Одесской (+330) и Николаевской (+328) областях. Среди заболевших есть 177 детей и 236 медиков.

Украинские медики вчера провели 27 975 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР – 19 548, методом ИФА – 8 427. Всего с начала пандемии провели 5 953 987 тестирований методом ПЦР.

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С начала пандемии в Украине зарегистрировали 1 160 682 случая СOVID-19. Выздоровели 865 960 человек, а 20 802– умерли.

Ранее врач-иммунолог Борис Донской заявил, что для переболевших коронавирусом вакцинация не обязательна, так как у них более сильный иммунитет, чем тот, который появляется после прививки.