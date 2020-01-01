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Спасатели предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах

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Она будет удерживаться 17-18 января.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/lavyny.official/

Спасатели предупреждают о значительной снеголавинной опасности в Карпатах, которая сложилась из-за сильных морозов. Она будет удерживаться 17-18 января. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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В частности, по прогнозам Укргидрометцентра, снеголавинная опасность 3 уровня будет на высокогорье восточной части Закарпатской области.

На снеголавинной станции Пожежевская температура воздуха опустилась до -15,4 градусов. Высота снежного покрова там составляет 30-90 см. На снеголавинной станции Плай высота снежного покрова – 34-62 см. 

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На снеголавинном посту Драгобат температура воздуха опустилась до -15,6 градусов. Высота снежного покрова там составляет 58 см. 

Ранее сообщалось, что из-за сильных морозов в Украине открыли более 4 тысяч пунктов обогрева. В них есть еда, одноразовая посуда, топливо и другие предметы первой необходимости.

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Теги: Карпаты, лавины, ГСЧС, снег, опасность
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