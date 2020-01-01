На Киевщине нашли авто и тело пропавшего 30-летнего мужчины

Открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины.

В Вышгородском районе Киевской области нашли убитым 30-летнего киевлянина Александра Сояка, которого разыскивали как без вести пропавшего. Об этом в Facebook сообщил начальник полиции Киевской области Андрея Небытова.

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Родственники сообщили о пропаже Александра Сояка два дня назад. Правоохранители нашли его убитым в поле. По предварительной информации, он умер от огнестрельного ранения.

По данному факту открыли уголовное производство по ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). Полицейские уже установили и задержали подозреваемого. Он признался в преступлении, заявив, что убийство совершил при помощи обреза.

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Следствие продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства этой трагедии.

Ранее стало известно, что в Киеве мужчина убил собственного 6-летнего сына. Потом он поджог квартиру, видимо, чтобы скрыть следы преступления.