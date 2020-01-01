Местными органами власти во взаимодействии с ГСЧС было развернуто около 5 тысяч пунктов обогрева.

В Украине в пункты обогрева, установленные в связи с сильными морозами, за сутки 16 января обратились 804 человека. Об этом сообщает ГСЧС в воскресенье, 17 января.

"Местными органами власти во взаимодействии с ГСЧС развернуто 4836 пунктов обогрева, из них местным самоуправлением – 4802 стационарных пункта, а ГСЧС – 34 мобильных пункта обогрева на базе палаток и транспортных средств. В течение суток 16 января в пункты обогрева обратилось 804 человека, из них 258 – в пункты ГСЧС", – говорится в сообщении.

Указано, что все передвижные пункты установлены с соблюдением всех требований санитарно-гигиенических норм и правил пожарной безопасности. Они обеспечены средствами обогрева на твердом топливе, медицинскими аптечками и огнетушителями. В пунктах обогрева организовано круглосуточное дежурство спасателей.

Cмотрите фотогалерею: В пункты обогрева за сутки обратились более 800 человек – ГСЧС

Ранее синоптики предупредили украинцев о сильных морозах. Ожидалось, что этих на выходных морозы усилятся до -25 градусов.

Также на этой неделе в Украине прошли сильные снегопады из-за циклона.

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