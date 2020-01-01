На избирательных участках жители Броваров фотографируют бюллетени и отмечают фамилии проголосовавших, утверждают общественники.

В городе Бровары Киевской области во время повторные выборы мера полиция зафиксировала признаки подкупа избирателей – так называемой "сетки". Об этом сообщает общественное движение ЧЕСНО в воскресенье, 17 января.

"По словам одного из наблюдателей, женщина оставалась длительное время на участке (речь идет об участке №232 на улице Гагарина, 6 – ред.), здоровалась и отмечала фамилии избирателей на листе бумаги, который имела с собой. Офицер полиции со следственно-оперативной группы подтвердил нам эту информацию. Список с отметками изъят, и событие зарегистрировали как правонарушения", – говорится в сообщении

Примечательно, что на этом же участке задержали мужчину, который фотографировал свой бюллетень. А на соседнем участке №233 также подтвердили, что избиратель сфотографировал свой бюллетень.

Такеж движение ЧЕСНО обнаружило, что на этом участке урны неопломбированы пластиковыми пломбами, которые выдали в территориальной избирательной комиссии (ТИК).

"Председатель комиссии объяснила, что они якобы случайно закрыли пластиковые пломбы в сейфе, когда пломбировали урны бумажными наклейками с печатями. На участке прямо над столами, где выдают бюллетени, висит баннер с признаками скрытой агитации", – добавили в движении.

На этом баннере ярко выделенное слово "Єднає". Действующий мэр баллотируется от партии Єдність Ігоря Сапожкои ведет свою команду.

Cмотрите фотогалерею: На выборах в Броварах зафиксировали признаки "сетки" – ЧЕСНО

Напомним, перевыборы мэра и горсовета в Броварах городская ТИК назначила после того, как 9 ноября Киевский окружной административный суд признал выборы в этом городе такими, которые не состоялись. Апелляционный суд 11 ноября окончательно отменил итоги выборов в Броварах.

Причиной такого решения суд назвал ряд нарушений, в частности "права на свободные выборы, процедуры тайного голосования, равного избирательного права, а также то, что в названии типов выборов в бюллетенях допущены грубые ошибки".

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