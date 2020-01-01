В Украине норма заболеваемости COVID превышена в 5,6 раза

Самая плохая ситуация сейчас в Запорожской области.

В Украине по состоянию на 17 января 2021 года показатель заболеваемости COVID-19 составляет 227,4 на 100 тысяч населения, свидетельствуют данные Минздрава. Это в 5,6 раза больше нормы в 40 пунктов.

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Самая плохая эпидемиологическая ситуация сейчас в Запорожской (402,3), Николаевской (385,1) и в Черкасской (343,5) областях, а также в Киеве (326,4). Самая хорошая эпидемиологическая ситуация наблюдается в Кировоградской области (86,7).

Кроме того, в Украине по состоянию на утро 17 января было занято 29,7% коек для пациентов с коронавирусом. Ни в одном регионе не занято более половины коек. Меньше всего таких коек занято в Ровенской (23,8%) и Тернопольской (23,1%) областях.

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Напомним, что в Украине за прошедшие сутки, 16 января, подтвердили 5 990 новых случаев COVID-19. Выздоровели 8 777 человека, а 2 131 человека госпитализировали.

Украинские медики вчера провели 27 975 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР – 19 548, методом ИФА – 8 427.