Выборы в Борисполе и Броварах: полиция говорит о нарушениях

По всем нарушениям проводятся проверки.

В Киевской области полиция сегодня, 17 января, уже получила 24 сообщения о нарушении избирательного законодательства при проведении повторных выборов мэров Броваров и Борисполя. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации ГУНП в Киевской области Виталия Грохольская, передает УНН.

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По всем сообщениям правоохранители провели или ещё проводят проверки. Составлено 8 административных протоколов за публичное разглашение избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования (ст. 212-22 Кодекса Украины об административном правонарушении).

Кроме того, составлен административный протокол в отношении жителя Броваров, который пришел на избирательный участок без защитной маски и оскорблял других людей.

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В городе Бровары одна из УИК не открылась в 8 часов утра, так как члены подготовительного заседания не успели вовремя зарегистрировать наблюдателей избирательного процесса. По данному факту правоохранители проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в городе Бровары во время повторных выборов мэра полиция зафиксировала признаки подкупа избирателей – так называемой "сетки".