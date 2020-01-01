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Выборы в Борисполе и Броварах: полиция говорит о нарушениях

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По всем нарушениям проводятся проверки.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
cvk.gov.ua

В Киевской области полиция сегодня, 17 января, уже получила 24 сообщения о нарушении избирательного законодательства при проведении повторных выборов мэров Броваров и Борисполя. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации ГУНП в Киевской области Виталия Грохольская, передает УНН.

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По всем сообщениям правоохранители провели или ещё проводят проверки. Составлено 8 административных протоколов за публичное разглашение избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования (ст. 212-22 Кодекса Украины об административном правонарушении).

Кроме того, составлен административный протокол в отношении жителя Броваров, который пришел на избирательный участок без защитной маски и оскорблял других людей.

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В городе Бровары одна из УИК не открылась в 8 часов утра, так как члены подготовительного заседания не успели вовремя зарегистрировать наблюдателей избирательного процесса. По данному факту правоохранители проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в городе Бровары во время повторных выборов мэра полиция зафиксировала признаки подкупа избирателей – так называемой "сетки".

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Теги: Бровары, Борисполь, выборы, полиция, нарушения
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