На Одесщине похищенного мужчину три года заставляли пасти овец
В Одесской области неизвестные похитили мужчину и три года держали его в рабстве. Об этом сообщает Думская в воскресенье, 17 января.
"33-летний житель села Васильевка в Килийском районе обратился в полицию с просьбой принять меры в отношении людей, которые в 2018 году похитили его и держали в рабстве", – говорится в сообщении.
Заявитель рассказал, что 14 января 2018 года его против воли вывезли из дома на ферму в селе Виноградовка Болградского района и закрыли в сарае, заставляя пасти овец.
Полиция открыла уголовное производство по статье о незаконном лишении свободы или похищение человека (ч.1 ст.146 УК Украины).
Ранее в Херсонской области разоблачили "трудовой лагерь", где незаконно удерживали 13 человек. Людей заставляли бесплатно работать по 15 часов в сутки. Злоумышленник, который называл себя бригадиром, сдавал своих пленников в аренду местным фермерам.
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