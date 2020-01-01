На Одесщине похищенного мужчину три года заставляли пасти овец

В январе 2018 года мужчину против его воли вывезли на ферму в селе Виноградовка Болградского района.

Полиция разбирается в ситуации и уже открыла уголовное дело Нацполиция Украины

В Одесской области неизвестные похитили мужчину и три года держали его в рабстве. Об этом сообщает Думская в воскресенье, 17 января.

"33-летний житель села Васильевка в Килийском районе обратился в полицию с просьбой принять меры в отношении людей, которые в 2018 году похитили его и держали в рабстве", – говорится в сообщении.

Заявитель рассказал, что 14 января 2018 года его против воли вывезли из дома на ферму в селе Виноградовка Болградского района и закрыли в сарае, заставляя пасти овец.

Полиция открыла уголовное производство по статье о незаконном лишении свободы или похищение человека (ч.1 ст.146 УК Украины).

Ранее в Херсонской области разоблачили "трудовой лагерь", где незаконно удерживали 13 человек. Людей заставляли бесплатно работать по 15 часов в сутки. Злоумышленник, который называл себя бригадиром, сдавал своих пленников в аренду местным фермерам.

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